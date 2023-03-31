Efeler'de tiyatro rüzgarı çocuklar ve gençler için esti

Genç sanatseverler, gösterimlerde hem gönüllerince eğlendi hem de tiyatro sevgilerini pekiştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirilmesinde öncülük ettiği EBŞT kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katıyor. Tiyatro buluşmalarında Efeler'i ulusal ve uluslararası alanda temsil eden EBŞT, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde sergilediği oyunlarla izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. EBŞT oyuncuları, Aydın Kültür Merkezi Alt Salonda “İnteraktif Çocuk Saati” adlı programla çocuklarla buluştu. Dans, drama, müzik, yarışma gibi etkinliklerin yer aldığı performanslarda şehir tiyatrosu oyuncuları sahne aldı.

Daha sonra EBŞT ekibi, Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” adlı müzikli çocuk oyunuyla minik tiyatro severlere renkli anlar yaşattı. İzleyici koltuğuna oturanlar arasında Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri'nde eğitim gören çocuklar da yer aldı. 31 Mart Cuma günü doğaçlama tiyatro gösterisini Özel Dörtgen Anadolu Lisesi öğrencileri için sergileyen EBŞT ekibi, gençlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Performansın sona ermesinin ardından tiyatro oyuncuları, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. EBŞT oyuncuları, hafta boyunca sergiledikleri sahne performanslarıyla bir kez daha öğrencileri ve ailelerinin beğenisini topladı.