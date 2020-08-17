Efeler'de tiyatro rüzgarı devam ediyor

Efeler Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında iyilik ve kötülük kavramlarının trajik bir olay örgüsü içinde esprili bir dille anlatıldığı 'İyi Kötü Çirkin' adlı yerli komedi tiyatro oyunu 27 Ağustos Perşembe günü sahnelenecek. Ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşacak.

27 Ağustos Perşembe günü Pınarbaşı Mesire Alanı'nda, Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Ahmet Burak Bacınoğlu yönetmenliğinde sahneye koyulan 'İyi Kötü Çirkin' tiyatro oyunu saat 21.30'da Efelerli sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşacak. Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda izleyici alınacak olan Pınarbaşı Mesire Alanı'na girişler biletle gerçekleştirilecek. Efelerli vatandaşlar, sınırlı sayıda verilecek olan biletleri, Sevgiyolu'nda bulunan Efeler Belediyesi'ne ait Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilecekler.

İyilik ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı oyunda; Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık rol alıyor. Oyunda tek suçu iyi bir insan olmak olan talihsiz bir adam, hayatı boyunca karşılaştığı kötülüklere ve çirkinliklere rağmen vicdanının sesini dinleyerek ayakta durmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında 'Anadolu Tiyatro Ödülleri' töreninde Sanat Dostu Belediye Başkanı seçilen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Açık havada Efelerli vatandaşlarımızla buluşturacak olduğumuz tiyatro oyunumuz için izleyici oturma düzenini sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak hazırlayacağız. Tiyatro oyunumuzun sergileneceği alana tek giriş ve tek çıkış olacak. Efe Masa personellerimiz alan girişinde ateş ölçümü yapacak ve dezenfektan dağıtacaklar. Umarım Efelerli vatandaşlarımız keyifli bir gün geçirirler" dedi.