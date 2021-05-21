Efeler'de turunç ağaçlarına limon aşılanıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanındaki tüm sokakların bir tarafındaki turunç ağaçlarına, limon aşılaması yapılıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, limon aşılama çalışmalarına 7 Eylül Mahallesi'nde başladı. Büyük bir titizlikle çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, turunç ağaçlarına göz aşı tekniği ile limon aşılıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, görev ve yetki alanındaki tüm sokaklarda bu çalışmanın gerçekleşeceğini belirterek, “Limon ağaçları ile Efeler ilçesinin tüm sokaklarının bir tarafı sarı renge bürünerek, hem görsel bir şölen oluşacak, hem de Efeler halkımız limonlardan yararlanabilecek” dedi.