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Efeler'de uyuşturucu operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Osmanyozgatlı Mahallesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde suçlarından 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.


Projeli çalışmanın sonlandırılması amacıyla Osman Yozgatlı Mahallesinde yapılan operasyonda E.R. isimli şüpheli yakalandı. E.R'ye ait ikamet ve depoda yapılan aramada


29,10 gram esrar maddesi, 0.09 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli E.R., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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