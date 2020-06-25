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Efeler'de Vefa personeline teşekkür belgesi verildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kaymakam Cemal Şahin tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgesi verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kaymakam Cemal Şahin tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgesi verildi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile birlikte Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda görev yapan personel sayısında azaltılmaya gidildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde pandemi sürecinde binlerce kişinin yardımına koşan ve görevlerini tamamlayan Vefa personelleri Kaymakam Şahin tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.


Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Vefa Grubu'nda görev yapan personellere teşekkür ederek, “İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlaması önemli ölçüde esnetildi. Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen taleplerin önemli ölçüde azalması nedeniyle personel sayısında azalmaya gidildi. Bu süreçte özveri ile çalışan personellerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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