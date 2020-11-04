İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de virüsle mücadele devam ediyor

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte etti.


Efeler Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Kovid-19) mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.


Vatandaşların sağlığı konusunda büyük bir özveri ile çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, korona virüs salgını ülkeyi terk edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Atay, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Korona virüsle mücadelede gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Virüsün bulaşma ihtimalinin fazla olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.


Salgın konusunda büyük bir özveriyle çalışıldığı için Efelerli vatandaşlar ve taksici esnafı Başkan Atay'a ve Efeler Belediyesi personeline teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.