Efeler'de yeni eğitim dönemi masaya yatırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2022-23 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı yapıldı.

Aydın genelinde 876 okulda 15 bin 36 öğretmen ile 185 bin 208 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlamasına sayılı günler kaldı. Bu çerçevede Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yapılacak çalışmalar görüşülürken, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.