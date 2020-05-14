Efeler'de yeşil alanların bakımı devam ediyor

Efeler Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yaz aylarına hazırlık çalışmaları kapsamında Kemer Mahallesi'ndeki Efeler Tenis Kortu ve Ilıcabaşı Mahallesi genelinde çim biçme işlemi yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Daha yeşil bir Efeler için çevre çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde bulunan Efeler Tenis Kortu'nda ve Ilıcabaşı Mahallesi'nin genelinde yabani otların temizlenmesi ve çim biçme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda halkın sağlığı ön planda tutuldu. Çalışmaların ardından yeşil alanlar ferah ve temiz bir görünüme kavuştu.

Başkan Atay, “Yaz mevsimine yaklaştığımız şu günlerde park, bahçe, çocuk oyun alanları ve diğer yeşil alanlarda ekiplerimiz bakım ve yenileme çalışmalarına ağırlık veriyorlar. Belirlenen program dâhilinde ilçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarla halkımıza daha estetik bir Efeler sunacağız. Ayrıca, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmalarda gerekli olan özeni gösteriyoruz" dedi.