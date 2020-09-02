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Efeler'de yeşil alanların bakımı sürüyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yeşil alanlarda çim biçme işlemi gerçekleştirdi, rutin bakım yaptı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yeşil alanlarda çim biçme işlemi gerçekleştirdi, rutin bakım yaptı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Diş Hekimliği Fakültesi etrafında bulunan yabani otların temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirdi. Çim ve yabani otların temizliğinin ardından yeşil alanlar daha güzel bir görünüme kavuştu.


Efeler Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, halk sağlığı ön planda tutularak titizlikle gerçekleştirildi. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan M. Fatih Atay'a teşekkürlerini iletti.

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