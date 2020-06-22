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Efeler'de yol çalışmaları devam ediyor

Efeler’de yeni yol-kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları Ata ve Karahayıt Mahallerinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Efeler'de yeni yol-kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları Ata ve Karahayıt Mahallerinde yol yapım çalışmalarına başladı.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan M. Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Ata ve Karahayıt mahallerinde yol ve kaldırım bakım-onarım işlemlerinde bulundu. Ata Mahallesi 900. Sokak'ta iş makinesi ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söken belediye çalışanları, Karahayıt Mahallesi'nde yapılacak yeni yolun zeminini hazırladı.


Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a teşekkür etti.


Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

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