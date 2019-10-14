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Efeler'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Aydın merkez ilçe Efeler’de, belediyenin 14 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapacağı yol çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Aydın merkez ilçe Efeler'de, belediyenin 14 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapacağı yol çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.


Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Efeler Mahallesi 2252, 2256, 2274, 2273, 2277 ve 2279 numaralı sokaklarda yol yenileme çalışması yapılacak. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay vatandaşların çalışmalar sırasında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini belirtirken, çevreye verecekleri rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

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