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Efeler'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ata Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ata Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, kentin genelinde sürdürdüğü yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sonbahar aylarıyla birlikte Efeler Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım düzenlemesinden, parke taşı döşemesine kadar her alanda çalışmalar yapıyor.


Başkan Atay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili, “Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarımızda büyük bir titizlikle üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan dolayı çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

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