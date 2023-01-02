İhlas Haber Ajansı

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Efeler'de yollar yenileniyor

Efeler Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde yolları hızla yenileyerek ilçenin ulaşımını daha sağlıklı bir hale getiriyor.



Kentin modern bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlardan gelen yol yapım taleplerine de hızla yanıt veriyor.


Başkan Atay son olarak Efeler Mahallesi sakinlerinin yol yenileme talebine duyarsız kalmadı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Efeler Mahallesi'nde bakım gerektiren yollarda çalışmalarına hızla başladı. Söz konusu mahallede bozuk olan yollar yenilenip mahallede daha sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlanacak.

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