Efeler'de zeytin ağaçları budanmaya başladı

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanında bulunan zeytin ağaçlarının mahsullerini topladı. Efeler Belediyesi, hem zeytin ağaçlarının meyvelerinin dökülüp telef olmasını önlemek, hem de Efeler'in zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarını vatandaşlarla uygun fiyatla buluşturmak için her yıl olduğu gibi bu sezon da ilçede zeytin hasadı yaptı. İlçede zeytin silkme işlerini bitiren Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ara vermeden zeytin ağaçlarının bakımına başladı. Efeler Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde, park ve yeşil alanlarında bulunan zeytin ağaçlarında budama yapan ekipler, zeytin ağaçlarının verim ömrünü uzatmak ve ağaçların daha sağlıklı büyümeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Efeler'in zeytin ağaçlarından mamul zeytinyağları, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın önemli projelerinden Girne Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nda hizmet veren Efe Bakkallarda satışa sunuluyor.