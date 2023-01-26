Efeler'deki 980 konut için kuralar Pazartesi günü çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Aydın'ın Efeler ilçesine yapılacak olan 980 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura töreni 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde 12 ilde 23 Ocak'da başlatılan 7'nci etap kuraları çekilmeye devam ediyor. Aydın genelinde 3 bin 72 adet konutun hak sahiplerinin belirleneceği kuranın tarihi 30-31 Ocak olarak açıklanırken, Efeler'de yapılacak olan 980 konutun kurası 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda başlayacağı duyuruldu.

Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.