Efeler'den 8 Mart'a özel klip

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadına yönelik şiddete karşı sanatın dilini kullanarak dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi'nin geçtiğimiz yıl “25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” dolayısıyla düzenlediği kadın temalı öykü yarışmasında yer alan eserler kitap haline geldi. Yarışmaya katılan 479 eser arasından dereceye giren ve seçici kurul kararıyla yayımlanmaya değer görülen öyküler, okuyuculara sunulmak üzere “Kadına Değsin Sesimiz” adlı kitapta bir araya geldi.

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'nın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”ne özel olarak basımını tamamladığı kitabın önsözünü Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kaleme aldı. Ücretsiz olarak dağıtılacak kitapla Türkiye'deki kadın sorununa edebiyatın dili aracılığıyla dikkat çekmek istediklerini söyleyen Başkan Atay, “Yazılı ve görsel basında sık sık bir kadının daha canının kıyıldığına ilişkin haberlerle karşılaşıyoruz. Bu haberler herkes gibi beni de çok üzüyor. Umarım bu kitapla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ve farkındalık oluşmasına bir nebze katkımız olur” diye konuştu.

“Kadına Değsin Sesimiz” adlı kitapta; yarışma 1'incisi İlkiz Kucur Taşdelen'in “Mektup”, 2'nci olan Işıl Özer'in “Çalı Urganı”, Kamer Yıldız Ok'a 3'üncülüğü kazandıran “Çıt Yok Fısıltı Var!” isimli öyküler başta olmak üzere yayımlanmaya değer görülen birbirinden etkileyici 27 öykü yer alıyor. Ulusal çaptaki yazarların kaleminden çıkan öykülerin yer aldığı kitap, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebiliyor.