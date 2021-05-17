Efeler'den İsrail'e kınama

Efeler Belediyesi Meclis üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, zulmün biran önce bitmesi çağrısında bulundu.

Efeler Belediyesi Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunması ve yoklamanın alınması ile başlayan toplantı öncesinde meclis üyeleri ortak bir açıklama yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Tüm partilerin grup sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklama sonrasında Filistin halkına yönelik saldırıların biran önce durması çağrısı yapıldı.

Açıklamaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda biri gündem dışı olmak üzere 12 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

“Sağlıkçılar için anlamlı proje”

Pandemi sürecinin önemli kahramanlarından olan sağlık çalışanları ve salgında hayatın kaybeden sağlık çalışanları adına hatıra ormanı yapılmasına yönelik proje oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası arasında imzalanacak olan protokol için Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yetki verildi.

“Herhangi bir faaliyeti söz konusu değil”

Gündemin dikkat çeken bir maddesi ise Efeler Belediyesi'nin Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği'nden ayrılması oldu. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (EFAK) kurulması ve her yıl ödenen üyelik aidatların olmaması adına birlikten çıkma kararı aldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Arama kurtarma ile ilgili olarak daha önceden bir birlik kurulmuş. Herkes de o birliğe üye olmuş ama o birliğin herhangi bir faaliyeti söz konusu değil. Ayrıca EFAK olarak bizim kendi birliğimiz var. O sebeple oradaki üyeliğimizden çıkıp, oraya her yıl ödediğimiz üyelik aidatından da kurtulmuş olacağız” dedi. Başkan Atay'ı açıklamasının ardından meclise sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 20 Mayıs Perşembe günü tekrar toplanmak üzere meclis oturumunu kapattı.