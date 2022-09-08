Efeler'den kurtuluşun 100. yılında anlamlı etkinlik

Efeler Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü, “Kurtuluş Etkinleri” ile kutlamaya devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen Efeler Belediyesi'nin düzenlediği kortej yürüyüşünde binlerce vatandaş kurtuluş coşkusunu yaşadı.

Ellerinde Türk Bayrakları, ay yıldızlı balonlar, üzerlerinde kırmızı beyaz renkli Efeler Belediyesi logolu “100. Yıl” yazılı tişörtler ve şapkalarla Kozdibi Meydanı'nda bir araya gelen Efeler halkı, marşlar ve türküler eşliğinde yürüdü. Kuruluş'un yüzüncü yılına özel açılan yüz metrelik Türk Bayrağı ile yürüyen binlerce vatandaş Cumhuriyet Caddesi ve İstasyon Meydanı istikametini izleyerek Sevgi Yolu'nda bulunan Millî Aydın Bankası Kültür Merkezi önüne ulaştı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile birlikte katıldığı yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve dernekler de büyük ilgi gösterdi. 70'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşe, engelli vatandaşlar tekerlekli sandalyeler ile katılırken, bazı vatandaşlar da efe kıyafetleri ve yöresel kostümlerle yürüdü.

Başkan Atay yürüyüş güzergahında bulunan evlerde, balkonlarda ve işyerlerinde kendisine alkışlarla ilgi gösteren yüzlerce vatandaşı selamladı. Yürüyüşün sonlandığı, Sevgi Yolunda bulunan Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlerde; folklor gösterisi, pantomim gösterisi, çocuklar için palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri, canlı heykel, tahta bacak gösterileri yapıldı. Ayrıca Efelerli Müzisyenler Aydoğan Yılmaz, Servet Çömen ve Mehmet Kiremitçioğlu Milli Aydın Bankası önünde vatandaşlara canlı müzik dinletisi sundu.,

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi eğitmen ve öğrencilerin yer aldığı Serkan Fırtına'nın yazdığı, İbrahim Gergin'in yönettiği “Kurtuluşun 100'üncü Yılında Efeler Destanı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan oyun, büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunu sonunda Başkan Atay, Yönetmen Gergin'e çiçek takdim etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa miting gibi konuşma yaptı. Başkan Atay şöyle konuştu: “Değerli arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüzün bir anlamı vardı, Efeler'in kurtuluşunun 100'üncü yılıydı. Bu nedenle bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime, tüm Efeler Halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. 100'üncü yılı olan o Büyük Taarruz'a 7 otobüs birlikte giderek, 5 saat 17 dakika, 100 yıl önce atalarımız nasıl yürüdüyse öyle yürüyen bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Şanslıyız. Şöyle şanslıyız; 2019'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılını kutladık, bu sene 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz'un yüzüncü yılını kutladık. Bugün de 7 Eylülde Efeler ilçemizin kurtuluşunun yüzüncü yılını kutluyoruz. Seneye de Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in yüzüncü yılını aynı coşkuyla kutlayacağız. Bu anlamlı günde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Atay'ın konuşmasının ardından Efeler Belediyesi, Eski Eserleri Sevenler Derneği ve Zeybek Fotoğraf Topluluğu işbirliğinde hazırlanan fotoğraf sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Mehmet Fatih Atay, davetlilerle birlikte sergiyi gezdi. Ardından Başkan Atay, Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır ve Sergi Küratörü Yaşar Yiğit'e teşekkür belgesi, plaket ve çiçek takdim etti. Kurtuluş etkinliklerinin ikinci günü fotoğraf çekimi ile son buldu.