Efeler'den minikler için anlamlı etkinlik

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) oyuncuları 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' adlı müzikli çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren Efeler halkı ile afet bölgesi için dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Efeler Belediyesi, felaketin minik yüreklerde bıraktığı izi silmek için de kültürel çalışmalarını sürdürüyor. E.B.Ş.T. oyuncuları Dramaturg Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' adlı müzikli çocuk oyununu minikler için sahnelendi. Başak Koleji'nde eğitim gören depremzede çocukların ve okulun mevcut öğrencilerinin izlediği oyunlar, saat 11.00 seansında anaokul, 14.00'de ise ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak sergilendi. Çocukların büyük heyecanla takip ettiği tiyatro gösteriminde keyifli anlar yaşandı.

Oyunun sonunda sahneye çıkıp sanatçılara çiçek takdim eden Başak Koleji öğretmenleri böylesi önemli bir etkinliğin düzenlenmesini sağladığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve E.B.Ş.T. oyuncularına teşekkür etti.

Efeler Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarıyla etkinlik faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.