Efeler'den yangın bölgelerine yardım eli

Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kampanya detayları duyuruldu. Birlik ve beraberlik mesajı verilen duyuruda, 29 Temmuz Perşembe gününden itibaren (dün) Güzelhisar Mahallesi, 37 Sokak No:6 adresinde bulunan Sevgi Çiçekçilik'te bağışların toplanacağı bildirildi.

“Yaralarımızı birlikte saralım”

Faciadan etkilenen vatandaşlar için acil ihtiyaç listesinin de paylaşıldığı duyuruda; su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası öncelikli yardım malzemeleri olarak belirlendi. Ayrıca bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 0545 544 90 09 numaralı hattan irtibat kurabilecekler.