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Efeler'den YKS için semt pazarı düzenlemesi

Efeler Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alıyor.

Efeler Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri alıyor.


Semt pazarlarının okullara yakınlığı nedeniyle öğrencilerin ses, trafik yoğunluğu gibi herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tedbir alan Efeler Belediyesi, hafta sonu kurulan semt pazarlarının gününde değişikliğe gitti. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 18 Haziran Cumartesi günü ile 19 Haziran Pazar günü ilçede kurulan Efekent, Kurtuluş, Soğukkuyu (Cumartesi Pazarı), Fatih (2. El) semt pazarları bir defalığına 20 Haziran Pazartesi günü kurulacak.

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