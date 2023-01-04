Efeler'e 2 taze kan

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, ara transfer döneminde takviyelere başladı. Yeşil beyazlı ekip bu çerçevede sezonun ilk yarısında Edirnespor'da forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Demirol ve 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'un orta saha oyuncusu Rıdvan Bingöl'ü renklerine bağladı.

Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Demirol, sırasıyla Körfezspor, Diyarbekirspor, Sivas Belediyespor, Sivasspor, Altay, Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor ve son olarak Edirnespor takımlarında forma giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 2. Lig'de 100, 3. Lig'de 189 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 maçta görev yaptı. Tecrübeli eldiven kariyerinde Diyarbekirspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Fethiyespor ile Play-Off heyecanı yaşarken, Altay ve Sivas Belediyespor ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Futbola İstanbul'da Bağcılarspor'da başlayan 24 yaşındaki başarılı orta saha Bingöl ise altyapı gelişimini Başakşehir'de tamamladıktan sonra Bahçelievler, Altınova, Şanlıurfaspor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Başkent FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve son olarak Diyarbekirspor'da top koşturdu. 2019'da Sakaryaspor ile Play-Off yarı finali oynama başarısı gösteren Rıdvan Bingöl, 3.Lig'de 33 maçta 2 gol, 2.Lig'de de 84 maçta 2 gol kaydetti ve Türkiye Kupası'nda 8 kez mücadele etti.

Transferlerin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, sezonun ikinci yarısında yeşil beyazlı formayı terletecek olan oyunculara “Hoşgeldin' diyerek “Sporcularımıza Efe armamız altında başarılar diliyoruz” dedi.