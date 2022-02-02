Efeler'e Avrupa'dan ilk kardeş şehir

Aydın'ın Efeler ilçesi, Romanya'nın Braila şehri ile kardeş kent protokolü imzalayacak. Protokolün imzalanmasının ardından Braila şehri, Efeler'in Avrupa Birliği'ne bağlı ilk kardeş kenti olacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayının ilk meclis toplantısında kardeş şehir protokolleri dikkat çekti. Gündemde yer alan kardeş kent protokolleri oybirliği ile kabul edilirken, Efeler'e 3 yeni kardeş kent daha eklenecek.

Efeler'in Avrupa Birliği (AB) üyesi ilk kardeş şehir olma özelliği taşıyan Romanya'nın Braila şehri ile kardeş kent protokolünü imzalanması için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yetki verildi. Meclis üyelerinin “Kardeş kent uygulamalarının maddi yönden belediyeye zarar veriyor mu?” sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Atay; “Hiçbir zararı yok. Aksine bu Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ilk kardeş şehrimiz olacak ve bu çok önemli. Çünkü yapacağımız her türlü yazışmada ve yapacağımız projeler ile Avrupa Birliği'ndeki bütün projeleri ortak olarak yapabileceğiz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Romanya'daki Braila Belediyesi, meclis kararı alıp bize gönderdiler. Teklif etmiyorlar. Kabul ettiklerini beyan ediyorlar. Siz de meclisten kararınızı alın birlikte kardeş olalım diye öneride bulunuyorlar” dedi.

“Yavru Vatan'dan 2 kardeş”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzalanması ile ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atay; “Onlar karar almışlar ve meclis kararlarını bize gönderdiler. Biz de meclisimizde karar alarak kardeş kent birliğimizi kurmayı amaçlıyoruz. Biz 30'a yakın değişik yerlerdeki şehirlerle kardeş kent ile ilgili yazışmalar yaptık. Şimdi onlar yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bugün sabahta belediye başkanı Türk olan Fransa'nın kuzeyindeki bir kent ile de görüşmeler yapıldı” dedi.

“Yüzlerce başvuruda bizi seçtiler”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Güzelyurt Belediyesi ile kardeş kent protokolü imzalanması konusu da oybirliği ile kabul edildi. Güzelyurt Belediyesi ile yapılacak ortak proje dolayısıyla kardeş kent uygulaması zorunluluğu doğduğunu ifade eden Başkan Atay; “Bir projemiz var. Bu projeyi de Kıbrıs'taki Güzelyurt kenti ile ortak yapmamız gerekiyor. Güzelyurt Belediyesi'ne yüzlerce başvuru oldu. Onlar da bizim enginar ile ilgili olan projemizi çok beğendiler. O başvuruların içerisinde de bizimle birlikte proje yapmayı kabul ettiler. Projeyi hayata geçirmemiz için kardeş kent olma zorunluluğu dolayısıyla böyle bir karar aldık” dedi.