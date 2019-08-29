Efeler'e Dama Dünya Şampiyonası geliyor

Uluslararası Dünya Dama Şampiyonası, Efeler Belediyesi ve Türkiye Dama Federasyonu işbirliği ile Efeler'de düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ziyarette bulunan Dama Dünya Birincisi Göksel Kaya ve Dünya Altıncısı Ergül Kırbaş düzenlenecek olan turnuvanın detaylarını görüştüler. Ziyarette Göksel Kaya Dünya Dama Şampiyonası'nda kazandığı birincilik kupasını Başkan Atay'a hediye etti.

1 – 2- 3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Dünya Dama Şampiyonası'na katılım 100 kişi ile sınırlı olacak. Dünya'dan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden profesyonel dama oyuncularının katılacağı şampiyonayı Efeler Belediyesi düzenleyecek.

Kasım ayında gerçekleşecek olan şampiyonanın yeri hava koşullarına göre zamanı yaklaşınca belirlenecek. Uluslararası Dünya Dama Şampiyonasına katılmak için ve yarışma koşulları ile ilgili bilgiler, Ergül Kırbaş ve Dursun Yıldırım'dan alınabilecek.

Şampiyonanın ödülleri ise şu şekilde belirlendi:

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.500 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Dördüncülük Ödülü: 500 TL

Beşincilik Ödülü: 000 TL