Efeler'e yeni parklar kazandırılıyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta açılan iki parkın ardından merkez Yeniköy'deki çalışmalara yoğunlaştı.

Seçim dönemi verdiği sözlerden bir tanesini daha yerine getirmek için ekipleri ile yoğun mesai harcayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Yeniköy Mahallesi'ni yakın zamanda yeni parkı ile buluşturacak. Ali Gaffar Okkan Parkı ve hafta sonu açılışı gerçekleşen Hasan Yavuz Parkı'ndan sonra Merkez Yeniköy Mahallesi ile yeni parkı buluşturmak isteyen Başkan Atay, halkın taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Seçim zamanı gerçekleştirdiği ziyaretinde özellikle kadın vatandaşların kendisinden mahalle için park istediklerini ifade eden Başkan Atay, “Her gittiğimiz yerde muhakkak ki vatandaşlarımızın talebi oluyordu. Merkez Yeniköy Mahallemizi ziyaret ettiğimiz zaman kadınlarımız bizden özellikle park istemişlerdi. Göreve gelir gelmez sözlerimizi yerine getirmek adına yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Sıra bizden park isteyen kadınlarımızın taleplerini yerine getirmeye geldi. Bizden mütevazi bir talepte bulunan bu kadınlarımıza ithafen parkımızın adı da ‘Kadınlar Parkı' olacak” dedi.

Merkez Yeniköy'de çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Kadınlar Parkı, yakın zamanda mahalle halkı ile buluşturulacak.