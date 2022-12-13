Efeler'e yeni pazar yeri kuruluyor

Efeler halkının taleplerine kayıtsız kalmayan ve vatandaşlara verdiği sözleri teker teker yerine getiren Başkan Atay, Adnan Menderes Mahallesi'ne kapalı pazar yeri kazandırıyor. Adnan Menderes Mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği kapalı pazar yerinin yapımı Efeler Belediyesi'nce başlatıldı. Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı Yahya Kemal Caddesi adresinde yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak kapalı pazar yeri için çalışmalar hızla devam ediyor.

Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler ilçesinde Ata, Fatih ve Girne Mahallelerinde toplam 3 kapalı pazar yeri olduğunu belirterek, “İlçemizin daha modern bir görünüme kavuşması ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için kapalı pazar yerlerimizin sayılarını artırıyoruz. Bu çerçevede Adnan Menderes mahalle halkının çok istediği kapalı pazar yerini çok kısa bir süre içinde hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde mahalle halkımızın da katılacağı coşkulu bir törenle pazar yerimizin temelini atacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.