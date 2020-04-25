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Efeler'e yeni pazaryeri hazırlanıyor

Efeler Belediyesi korona virüsü salgın hastalığını en aza indirmek amacıyla, Cumhuriyet Mahallesi, Nevzat Biçer Parkı yanında bulunan otoparkı pazar yeri olarak Efelerli vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay pazar kurulacak alanda incelemelerde bulundu. Başkan Atay'ın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otopark alanının pazar yeri olarak hazırlanması için düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Pazar esnafına ait sergi ve tezgahların, araları en az 3 metre olacak şekilde numaralandırılarak belirlendi.


Pazar yerlerindeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ulaşması için Başkan Atay'ın talimatıyla, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren kurulacak olan geçici pazar yeri hafta içi her gün Efelerli vatandaşlara hizmet verecek.

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