Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı

Aracın tanıtımı Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen programla yapılırken, araç kullanılarak ilk asfalt kaplama uygulaması da gerçekleşti.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi çerçevesinde, Efeler Belediyesi, ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için son teknoloji ürünü olan sathi asfalt kaplama aracını bünyesine kazandırdı. Böylece daha önce iki araç ile yapılan asfaltlama çalışmaları tek araç ile yapılabilecek. Aynı anda hem zift, hem de mıcır serileceğinden mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları hızla tamamlanacak.

Başkan Atay, asfaltlama aracının tanıtımını Mimar Sinan Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki Polis Okulu yakınındaki ham yolda, Efeler'deki mahalle muhtarların katılımıyla yaptı. Programda araç kullanılarak ilk asfaltlama çalışması da mahalle muhtarlarının, Efeler Belediye Meclis Üyelerinin, Mimar Sinan mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda asfaltlama aracı ile ilgili bilgi veren Başkan Mehmet Fatih Atay, “Başta bu konuyla alakalı Başkan Yardımcım Özgür Alkaç olmak üzere bu sistemi bizlere kazandıran bütün personel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim bir asfalt şantiyemiz olmadığı için asfaltlama konusunda sıkıntılarımız vardı fakat bu sistem asfalt şantiyesi olmaksızın asfaltlama işlemini gerçekleştirebilmemize olanak sağlıyor. Tepecik Mahallemizdeki şantiyemizde de asfaltın hammaddesi olan ziftin bütümlenmesi faaliyetinde de bu araç işimize yarayacak. Köylerimizdeki tarlaların arasına bile asfalt yapacağımı söylemiştim. Aynı sözüm hala geçerli. Buradaki tüm muhtar arkadaşlarımdan tutun, belediye meclis üyelerimize kadar herkes bu aracı bekliyordu. Çok mutluyuz. Programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.