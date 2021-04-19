Efeler'in çiçekleri toprakla buluşuyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki tüm park ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışmaları başlattı. Şevketiye Mahallesi'nde bulunan kendisine ait arazi üzerine kurulu serada çiçek üreten Efeler Belediyesi, yetiştirdikleri çiçekleri kent süslemesinde kullanıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları serada üretilen yaz çiçeklerinden zinya ve kadife çiçeğinin dikimini gerçekleştiriyor. Muhtarlık önlerinde bulunan yeşil alanlarda ve saksılarda da çiçeklendirme işlerini gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde yoğun bir mesai harcıyor.

Dikilen fidanların 15 gün sonra çiçeklenerek, Efeler halkına renk cümbüşü yaşatacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Şevketiye Mahallemizde bulunan serada üretilen çiçeklerimiz ile kent süslemesinde harcanan maliyeti en aza indiriyoruz. Efeler İlçemizi en az maliyetle daha modern ve yeşil bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.