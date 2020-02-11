Efeler'in çocukları Başkan Atay'a emanet

Çalışma saatleri içerisinde hizmet veren kreş ve gündüz bakım evinde çocuklar, yaşlarına göre alanında uzman eğitmenler ile bilişsel gelişim, zekâ gelişimi, dil, konuşma, ses eğitimlerinin yanında yutma bozukluklarının önlenmesi için de eğitimler alıyor. Çocukların iletişim becerilerini geliştirmek için Dramatizasyon çalışmalarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitmenler rehberliğinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Aynı zamanda da bilmece, tekerleme, şarkı, şiir ve ritim çalışmaları ile çocukların kaliteli vakit geçirmesi sağlanıyor. Efeler Belediyesi Ata Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 'ne gelen çocuklar arkadaşları ve eğitmenlerinin eşliğinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını birlikte yaparak toplu beslenme yapıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “31 Mart Yerel seçimleri öncesi halkımıza söz vermiştik. Efeler ‘de yaşayan kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ata Mahallesi'nde açmış olduğumuz kreş ve gündüz bakımevinde Efeler ‘de yaşayan çalışan kadınlarımızın evlatları bize emanet. Çağdaş, Atatürkçü okul öncesi öğretmenlerimiz ve çocuk gelişim uzmanlarımız ile çocuklarımızı geleceğe, hayata hazırlıyoruz. Diğer mahalleler de yaşayan vatandaşlarımızın da kreş ve gündüz bakımevi talepleri var. Bakımevi sayımızı arttırmak için çalışma arkadaşlarımız diğer mahallelerimizde gerekli araştırma yapıyorlar. Kısa sürede diğer mahallelerimizde de aynı hizmeti vereceğiz. Bizlere güvenip çocuklarını emanet eden Efeler halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.