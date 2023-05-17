Efeler'in ekipleri yolları yeniliyor

Görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde rutin çalışmalarına aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Kuyulu Mahallesi sakinlerinin sıklıkla kullandıkları yol çeşitli nedenlerle bozuldu. Bu durumu dikkate alan ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yıpranan parke taşlarını tek tek söken ekipler, bu işlemin ardından yol zeminini düzenleyecek ve yeni parke taşlarını serecek. Yol onarım faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.