Efeler'in enginarlarına özenli bakım

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın tarım projeleri kapsamında üretime başlanan ürünler zorlu hava şartlarına karşı özenle korunuyor. Bu ürünlerden biri olan ve Başkan Atay'ın kısa vadede Türkiye, uzun vadede Avrupa ve dünya pazarına sunmayı amaçladığı enginarları soğuk havanın zararlı etkilerinden korumak için tüm önlemler alındı. Efeler Belediyesi'nin Baltaköy Mahallesi'ndeki arazide yetiştirdiği enginarların yaprakları bitkilerin bedenlerine tek tek sarılarak soğuktan korundu.

Ürünlerin kalitesinde azalma olmaması için çalışmalarını tamamlayan Efeler Belediyesi, bu ay sonunda enginar hasadı yapmayı planlanıyor. Elde edilen ürünler sadece kadınların istihdam edileceği ve yakın zamanda faaliyete başlayacak Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenerek Efe Bakkal raflarında yerini alacak.