Efeler'in Gündüz Bakımevlerinde karne heyecanı

Efeler Belediyesi'ne ait Adnan Menderes, Ata ve Mimar Sinan mahallelerindeki gündüz bakımevleri, bir hafta sürecek olan yarıyıl tatiline girdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete sunduğu gündüz bakımevlerinin öğrencileri, karne heyecanı yaşadı. Mutlulukları görülmeye değer olan minikler, öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Çeşitli oyunlar ve şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenen Efeler'in minikleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Günün en eğlenceli sahnelerini ise miniklerin kendi aralarında yaptıkları oyun gösterileri oluşturdu. Gün boyu gerçekleştirilen eğlenceli aktivitelerde öğretmenler de çocukların mutluluğuna eşlik ederek tatile giren öğrencilerini gülücüklerle uğurladı.