Efeler'in kalbi Yağcılariçi tamamlanıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazanpaşa Mahallesi Umut ve Sevgi Caddesi'nde (Yağcılariçi) çalışmaların sonuna geldi.

Efeler Belediyesi, sıfır işgaliye uyguladığı Yağcılariçi'nde geçtiğimiz ay parke çalışmalarına başlamıştı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazanpaşa Mahallesi Umut ve Sevgi Caddesi'nde (Yağcılariçi) çalışmaların sonuna geldi. Vatandaşın takdirini toplayan sıfır işgaliye uygulaması ile nefes alan caddenin, Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmaların ardından daha yeni ve güzel bir görünüme kavuştu.

2 bin 200 metrekarelik alanda çalışmalarını gece – gündüz gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü kısa süre içerisinde Yağcılariçi'ni yeni görünümüyle Efeler Halkı'nın kullanımına açacak.