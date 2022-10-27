Efeler'in kreşlerinde 29 Ekim hazırlığı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

Başkan Atay'ın hizmete açtığı Mimar Sinan, Ata ve Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevlerindeki 3, 4 ve 5 yaşlarındaki minikler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacak. 29 Ekim için sınıflarını Türk Bayrakları ve rengarenk süslemelerle bayrama hazırlayan çocuklar, hem gösteri yapacak hem de marşlar ve şarkılar eşliğinde bayramın tadını doyasıya çıkaracak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek işaret ettiği çocuklarımızı, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisiyle büyütmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun gereği olarak kreşlerimizde Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Efelerli hemşehrilerimin de bayramını bir kez daha kutluyor, Cumhuriyet kadar güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.