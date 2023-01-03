Efeler'in Matematik Parkı ADÜ'lü öğrencileri ağırladı

Çocukların ve gençlerin bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nin Kemer Mahallesi'nde hizmete açtığı Matematik ve Bilim Parkı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerini konuk etti. Öğrencilerin matematik derslerine alternatif katkı sunan, matematik, bilim ve eğlenceyi buluşturan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret eden ADÜ'lü öğrenciler, Efeler'de ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan parkı inceleyip, oyun gruplarıyla ilgili bilgi aldı.

Parkların kente değer kattığını ifade eden Başkan Atay, “Matematik ve Bilim Parkı'mızı; Efeler'i eğitimin başkenti yapma çalışmalarımızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm Efeler halkımızı, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerine katkı yapmak için açtığımız Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'mıza davet ediyorum” dedi.