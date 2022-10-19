Efeler'in minikleri beden eğitimi ve spor dersine başladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar beden eğitimi ve spor derslerine başladı.

Mimar Sinan, Ata ve Adnan Menderes Mahallelerinde hizmete açılan Efeler Belediyesi'nin gündüz bakımevleri olanaklarıyla fark oluşturmaya devam ediyor. Gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak için alanında uzman öğretmenler tarafından beden eğitimi ve spor dersleri verilmeye başlandı. Efeler'in minikleri, haftada bir gün çeşitli ısınma hareketleri, müzikli aktiviteler ve çeşitli egzersizler yapıyor. Beden eğitimi ve spor dersleri sayesinde fiziksel gelişimlerinin yanı sıra çocukların kendi değerini fark ederek bu hissi kazanmasına, kavram ve becerilerinin gelişimlerine de olanak tanınıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gündüz bakımevlerindeki çocuklara spor yapma bilinci aşılamak, kilo kontrolü ve sağlıklı kilo almalarına destek olmanın yanında çocukların daha özgüvenli, sorumluluk sahibi birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla beden eğitimi ve spor derslerine başlandığını ifade ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocukların, güvenli, bağımsız, kendini kontrol edebilen bir kişilik almasına, başarılabilen hedeflerin kurulması ve desteklenmesine olanak veren, moral gelişimlerini olumlu yönde etkileyebilen, davranış sorumluluğu, liderlik, sorulara cevap arama gibi özellikler kazanmalarına destek olmak için verilen eğitim sayesinde, çocuklar hayata adeta bir sıfır önde başlayacak. Çocukların kemik ve merkezi sinir sistemi gelişimini olumlu yönde etkileyen düzenli fiziksel egzersizler sayesinde de kilo kontrolü ile dengeli bir şekilde kilo almalarını sağlamak, özgüvenlerini ve sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, zamanı doğru kullanabilme, başkalarıyla iletişim kurabilme becerilerini kazanmaları amaçlanıyor.