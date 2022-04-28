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Efeler'in olimpik tırmanma duvarı, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı Türkiye’de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Türkiye'de açık alandaki ilk tırmanma duvarı, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.


Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) düzenlediği “Spor Tırmanış Hız Küçük A-B, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası (HIZ) 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 09.00'da Efeler Belediyesi'nin Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki Olimpik Tırmanma Duvarı'nda yapılacak. Türkiye genelinden 51 sporcunun katılmaya hak kazandığı yarışmanın ardından gün sonunda, dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Dereceye girenler Efeler'de yapılması planlanan Milli Takım Kampı'na davet edilecek.

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