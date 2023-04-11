Efeler'in otizmli öğrencileri ve İZOT'dan anlamlı etkinlik

Efeler Belediyesi Otizm Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ile İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), Aydın Kültür Merkezi'nde otizm hakkında farkındalık oluşturmak için aynı sahneyi paylaşacak.

İlçede yaşayan otizmli bireylere ücretsiz eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sağlayan Efeler Belediyesi Otizm Merkezi öğrencileri, İZOT'la özel bir etkinliğe imza atacak. 14 Nisan Cuma günü saat 21.00'de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte; öğrencilerin kaleme aldığı tablolardan oluşan resimler de beğeniye sunulacak. Daha sonra sahneye çıkacak olan öğrenciler, çeşitli şarkılar ile katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Bireysel olarak müzikle ilgilenen ve şarkı söylemeyi seven otizm tanılı çocuklar ile gençleri buluşturan ve onların sosyalleşmesini hedefleyen İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), anlamlı geceye eşlik edecek. Etkinlik, İZOT ve Efeler Belediyesi Otizm Merkezi öğrencilerinin birlikte söyleyeceği İzmir Marşı ile son bulacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilecek.