Efeler'in parkları yenileniyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parkların; bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için son olarak Fatih ve Mimar Sinan Mahallelerindeki parkları yenilemek için yoğun mesai harcadı. Parkların eskiyen zeminini ve oyun grubunu yenileyen çalışanlar, parkları çocuklar ve aileler için hazır hale getiriyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz sahada yıpranan, eskiyen parklarımızı tespit edip, bakım gerektiren parklarda çocuk oyun gruplarını yenilerken, çevre düzenlemelerini de gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın güvenle ve özgürce oynayıp, ailelerin huzurla vakit geçirebilmeleri için Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.