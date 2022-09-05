Efeler'in projesi yavru vatanda hayat buluyor

Efeler Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehri Güzelyurt Belediyesi'nin ortak olduğu kadın istihdamına ve tarımsal üretime katkı sağlayacak projenin ilk adımı atıldı. Güzelyurt'ta kurulacak tarımsal üretim fabrikası için gerekli olan makineler ile kardeş şehrin topraklarında yetişecek enginar fidelerini taşıyan tır yola çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen proje yarışmasında, Efeler Belediyesi'nin “Efeler'den Güzelyurt'a Uzanan Enginarın Yolcuğu” adlı projesi ilk 9 proje arasına seçilmiş, hibe almaya hak kazanmıştı. Proje çerçevesinde Efeler'in enginarı yavru vatan topraklarında hayat bulacak.

“Efeler'den Güzelyurt'a Uzanan Enginarın Yolcuğu” isimli proje dahilinde Efeler enginarı yavru vatanda ayrılan dört dönümlük arazide yetiştirilecek. Bu çerçevede ilk olarak 3 bin adet enginar tohumu Efeler'den Güzelyurt'a gönderilmişti. Son olarak bin adet enginar fidesi ile fabrika için gerekli ekipmanlar kardeş şehir Güzelyurt'a gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, proje ile üretilecek olan enginarların katma değerinin arttırılacağını belirterek, “Efelerimizin sağlık deposu enginarları yavru vatan topraklarında da hayat bulacak. Aynı zamanda işleme, saklama ve paketleme faaliyetlerinin yapıldığı fabrika sayesinde bölgede kadın istihdamının desteklenmesini sağlayacağız. İlçemizin tarımsal ürünlerine değer kazandırmaya ve kadınlar için istihdam yaratmaya devam edeceğiz” dedi.