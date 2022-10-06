Efeler'in şevketi bostanları ikinci kez toprakla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu yıl ilk hasadı alınarak Efeler Belediyesi'nin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören şevketi bostanların ikinci kez ekimi gerçekleştirildi. Şevkti bostan tohumları, Tepecik Mahallesi'nde, Efeler Belediyesine ait olan tarım arazisinin 10 dönümlük alanında toprakla buluştu.

“Halkımıza ve Efeler'imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” diyen Başkan Atay, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Belediyemizin tarım arazilerinde yetiştirdiğimiz; enginar, şevketi bostan, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, ejder meyvesi (pitaya), domates, biber ve kuşkonmaz gibi ürünlerimizi fabrikamızda konserve haline getiriyoruz. Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleştiği, kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiği koşulları oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Dikimini gerçekleştirdiğimiz şevketi bostanlarımız tıpkı diğer ürünlerimiz gibi, sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda işlenecek. Onların emeklerini başta Efe Bakkal olmak üzere www.efelerpazari.com internet sitemiz üzerinden online olarak tüm Türkiye'ye göndereceğiz. İlçemizin yerli tarım ürünlerine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz.”