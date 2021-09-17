Efeler'in tırmanma duvarına yabancı misafir

Aydın Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün kardeş kulübü Vedro Dağcılık Kulübü, 9 kişilik Boşnak sporcu heyeti ile Efeler'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'la Efeler Belediyesi'nde bir araya gelen her iki kulübün sporcuları ve yöneticileri Başkan Atay'a ilçeye kazandırdığı olimpik tırmanma duvarı için teşekkür etti. Spor ve doğa üzerine fikir alışverişinde bulunulan toplantının ardından Başkan Atay ve sporcular birbirlerine hediye sundu ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Efeler'de çok iyi vakit geçirdiklerini söyleyen sporcular Efeler Belediyesi'nin Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki olimpik tırmanma duvarında tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanma duvarını çok beğendiklerini söyleyen Bosnalı sporcular, spora destek olan bir belediye başkanının şehrinde yaşamanın Efelerli sporcular için büyük bir şans olduğunu ifade etti.