İhlas Haber Ajansı

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Efeler'in yeşil alanları temizleniyor

Efeler Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarına devam ediyor.



Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların uğrak noktalarından olan yeşil alan, park ve bahçelerdeki bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanların görüntüsünü daha estetik hale getirmek ve vatandaşların daha konforlu vakit geçirmesi için uzayan çimleri biçen ekipler, gerekli görülen ağaçları da buduyor. Öte yandan parklardaki oyuncakların da temizlikleri yapılıyor. Kent sakinleri yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını belirtti.

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