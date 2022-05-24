İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler'in yetiştirdiği tarım ürünlerine Kuşkonmaz eklendi

Efeler Belediyesi’nin ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Efeler Belediyesi'nin ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Tepecik Mahallesi'ndeki arazinin 2 dönümünde kuşkonmaz yetiştirilmeye başlandı.


Başkan Atay'ın üzerinde önemle durduğu tarımsal kalkınma projeleri, Efeler'in bereketli topraklarında hayat buluyor. Efeler Belediyesi, üretim yelpazesindeki yerli tarım ürünleri; enginar, şevketibostan ile ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, ejder meyvesi (pitaya), domates ve bibere son olarak kuşkonmaz eklendi. Tepecik Mahallesi'ndeki belediyeye ait tarım arazisinde yapılan çalışmayla kuşkonmaz fideleri toprakla buluştu.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ”Halkımıza ve Efelerimizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.