Efeler'in yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşurken, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuluyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'nde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahalle'sinde ihtiyaç duyulan bölgelerde iş makineleri ile yol düzenleme işlerini sürdürüyor.

Ana yola ulaşabilmek için söz konusu yolu sıklıkla kullanan vatandaşlar çalışmalar için Başkan Atay'a teşekkür etti. Öğrencilerin de Efeler kent merkezindeki okullarına ulaşabilmek için yoğunlukla bu yolu kullandıklarını belirten mahalleli, özellikle yağışlarla birlikte oluşan çamurdan dolayı yaşadıkları mağduriyetin hızla giderildiğini söyledi.

Efeler'in çalışmalarını ziyaret eden mahalle sakinlerinden Tahir Yıldırım, "Yaklaşık on yıldır bu bölgede ikamet ediyorum. Özellikle kış mevsimi yağışlarla birlikte oluşan çamurdan yolu kullanamıyorduk. Şimdi Efeler Belediyemizin çalışmasını gördüm çok mutlu oldum. Benim gibi bu bölgede yaşayan komşularım, öğrenciler aynı sorundan mustaripti. Çocuklar çamurdan geçemiyorlardı ve okula gitmekte çok zorlanıyordu. Talebimizi hızla yerine getiren başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Atay'a başlattığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sadrettin Çakmak, "Önceden bu yoldan çamurdan dolayı geçemiyorduk. Araçlarımız giremiyordu. Sağ olsun Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a mağduriyetimizi ilettik, çalışma başlatıldı. Allah razı olsun başkanımızdan, kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yoldaki çamurdan kurtulacaklarını belirten Caner Küçük, "Yolda çukurluklar vardı ve yağmurla birlikte oluşan su birikmesinden, çamurdan dolayı araçlarımızla bu yoldan geçemiyorduk. Efeler Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, mağduriyetimizi giderdi, hemen çalışma başlattı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.