İhlas Haber Ajansı

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Efeler'in yollarında bakım ve onarım devam ediyor

Efeler Belediyesi, görev ve sorumluluk alanındaki yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin işlerinin yanında gelen talepleri de hızlı şekilde yerine getiriyor. Ekipler, Kuloğullar, Kozalaklı ve Gödrenli Mahallesi sakinlerinin ev ve bahçelerine ulaşmak için kullandığı yolda, bakım ve onarım çalışması başlattı. Onlarca kilometre uzunluğundaki güzergahta titizlikle süren faaliyetlerin bölge halkını da memnun ettiği kaydedildi.

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