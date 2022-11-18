Efelerin zeytinleri hasat ediliyor

Geçen sezon yaptığı zeytinyağı atağı ile takdir toplayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasat sezonunun başlamasıyla zeytin silkme çalışmalarına start verdi. Efeler Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanında bulunan sokaklar, parklar ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından elde edilen mahsulden üretilen zeytinyağları, Efe Bakkallarda vatandaşların tüketimine sunuluyor.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Atay, “Belediyemizin görev alanındaki zeytin ağaçlarının mahsüllerini topluyoruz. Hem bu ağaçlarımızın meyveleri dökülüp telef olmuyor hem de Efeler'imizin zeytinlerinden ürettiğimiz zeytinyağını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Zeytinyağımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Girne Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Parkı'nda hizmet veren Efe Bakkallarımızda vatandaşlarımızın tüketimine sunacağız” dedi.