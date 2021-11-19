Efelerli gençler kitap kafeyi çok sevdi

Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği ikinci Kitap Kafe, gençlerin yoğun ilgisiyle doluyor.

Girne Mahallesi, Girne Bulvarı üzerinde düzenlenen törenle hizmete açılan ikinci Kitap Kafe, açıldığı günden bu yana ders çalışmak isteyen yüzlerce gence ev sahipliği yaptı. İkinci Kitap Kafe'nin okullar, etüt merkezleri ve dershanelerin yoğun olduğu bir bölgede konumlandırıldığı için şanslı olduklarını aktaran öğrenciler, “Etüt çıkışlarında nerede ders çalışabiliriz diye bir arayıştaydık. İlçede belirli bir saatten sonra ders çalışabileceğimiz başka bir yer de yok, kütüphaneler de çok kalabalık oluyor. Öğrenciler, ders çalışmak isteyenler, sessiz ve nezih bir ortam arayanlar için çok güzel bir yer. Efeler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Atay, nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin ilçede artacağını müjdeledi. Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi açılışında yaptığı konuşmasında kitap kafelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Atay, Doğu Gazi Bulvarı'nda ve Ata Mahallesi'nde de yeni yılla birlikte yeni kitap kafeler açılacağını duyurdu.