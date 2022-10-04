Efelerli vatandaşlardan 'Ortadaki Oyun'a yoğun ilgi

Efeler Belediyesi, Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde Aktan Erkekli ve Veysel Diker'in performansıyla ‘Ortadaki Oyun' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinlikleri birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, yurttaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde ‘Ortadaki Oyun' adlı tiyatro oyunu Efelerli sanatseverlerle buluştu. Oyuna Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte katıldı.

Veysel Diker'in yazıp yönettiği tek perdelik iki kişilik müzikli oyun, orta oyunu geleneğinin usta temsilcileri Altan Erkekli ve Veysel Diker'in performansıyla sahnelendi. Söz ve müziğin bambaşka bir atmosferde iç içe geçtiği güldürüyü izleyen vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda Başkan Atay, oyuncular ve seyirciler arasından gönüllü bir vatandaş ile doğaçlama bir oyunculuk sergiledi. Başkan Atay'ın eğlenceli nikah kıyma sahnesi izleyenlerden tam not aldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ünlü oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker'e çiçek takdim edip, yaşattıkları keyifli zaman için teşekkür etti.